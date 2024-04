Venezia - boom per il ticket d’ingresso | introiti superiori alle previsioni Di questo passo 2 milioni entro la fine dell’anno

(Di venerdì 26 aprile 2024) La sperimentazione di ingresso a pagamento a, con il dichiarato scopo di controllare i flussi turistici e salvaguardare il cstorico sommerso da ondate di visitatori, è iniziata ufficialmente il 25 aprile, e già dal primo giorno ha fatto saltare ledel Comune: a bilancio erano stati previsti 700mila euro d’incassi per tutti i 29 giorni del 2024 in cui si pagherà il contributo d’accesso, ma se la tendenza di ieri sarà confermata, aanno si ritroverà in cassa oltre 2di euro, il triplo. In effetti l’obiettivo, neppure troppo nascosto, era quello di far cassa, e compensare con una tassa iniziale di 5 euro al giorno le spese che la città sostiene per i servizi, a cominciare dai rifiuti. Ma glipotrebbero largamente superare le aspettative. Il ...

All'improvviso, riappare. Dopo settimane di silenzi, soprattutto social , da sempre sui terreno di caccia. Chiara Ferragni decide di farlo da Venezia dove si trova in questi giorni. Contrariamente al suo ex marito che i profili non li ha abbandonati neanche per un istante, postando tuto ciò che ... Continua a leggere>>

Ticket d’ingresso a venezia: via alla sperimentazione/ Ecco quanto costa entrare nel centro storico - Il 25 aprile 2024 è stato il primo giorno della sperimentazione del ticket d'ingresso a venezia: pagamento di 5 euro per i turisti per entrare in città ...

Continua a leggere>>

Roma, boom di presenze nei musei per il 25 aprile: Vittoriano e Colosseo i più visti d'Italia, bene anche il Pantheon - boom di visitatori per il Vittoriano - Palazzo venezia (Vive) e il Parco archeologico del Colosseo, che ieri sono stati i luoghi della cultura più visitati in Italia in ...

Continua a leggere>>

venezia a pagamento. Il ticket debutta tra le proteste. Ma piace ai turisti stranieri - boom di prenotazioni. Assalto ai gazebo, però solo uno su dieci versa i 5 euro. La contestazione dei centri sociali. E a venezia Il ticket “leggero“ va. È partita ieri, dalle 8.30 alle 16, la ...

Continua a leggere>>