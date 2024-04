Vannacci candidato? Scelta win-win Per lui - Lega ed esercito

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la. Unawin-win, come si dice. Per lui, per lae per l’". Con queste... Segui su affaritaliani.it

