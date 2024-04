Vannacci candidato per la Lega - ma la scelta di Salvini divide il partito

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il generale dell’esercito Roberto, salito alla ribalta delle cronache per il clamoroso successo di vendite del suo libro “Il mondo al contrario”, si candida con laalle elezioni europee. Nell’aria da mesi, la candidatura è adesso ufficiale: il nome disarà sulle liste leghiste in tutte le circoscrizioni elettorali. “Sono contento cheabbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme a noi” ha detto Matteo. Il vicepremier e segretario del Carroccio ha parlato della candidatura del generale in occasione della presentazione a Milano, il 25 aprile, del suo libro ‘Controvento. L’Italia che non si arrende’. “Tra 44 giorni c’è un referendum sul futuro dell’Europa” ha detto. “Si sceglierà se l’Europa esisterà ancora o se quella ...

