Valle d’Aosta | alla scoperta dei Borghi più belli - scrigno di storia e cultura

Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita giovedì dopo essere stato travolto da una valanga nel territorio comunale di Valfurva, in Alta Valtellina, in Lombardia. L’incidente è avvenuto tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale, a circa 3.700 metri di quota. In Valle d’Aosta, invece, sempre il 25 ...

