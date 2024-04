Va dai carabinieri con la carta d’identità taroccata | 22enne smascherato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Bologna, 26 aprile 2024 - Nonostante i precedenti specifici, era tanto sicuro - orgoglioso si direbbe - della sua abilità nel produrre documenti falsi che ha avuto l'ardire di presentarsi come nulla fosse alla stazione deiesibendo la suad'identità. Ma i militari della stazione di Borgo Panigale non ci sono cascati e l'hanno fermato con l'accusa di di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Protagonista della notizia è unoriginario della Romania, residente in provincia di Bologna, celibe e già noto alle forze dell’ordine. Nel vedere il suo documento - che già a un primo controllo visivo e tattile, ha destato subito sospetto - ihanno svolto un accurato e specifico controllo, scoprendo, come avevano sospettato, che la ...