Usa - manifestazioni pro Palestina nei college | tre possibili letture e una piacerà ai complottisti

(Di venerdì 26 aprile 2024) In America migliaia di studenti nei migliori, dal Massachusetts alla California, inscenanodi protesta, chiedono la cessazione di affari delle università con i produttori di armi, il rifiuto di fondi per la ricerca da Israele e il disinvestimento da aziende che sostengono la guerra a Gaza. Proteste studentesche così massicce (anche in Italia: a Roma la Sapienza ha dovuto cancellare alcuni concerti di musica classica nell’Aula Magna del Rettorato temendo disordini e sit-in a favore della) non si vedevano dai tempi della presidenza di Richard Nixon e dellecontro la guerra in Vietnam negli anni Sessanta. Quel che accade nei campus influenza il dibattito politico a Washington, soprattutto dopo l’approvazione al Congresso di un pacchetto di aiuti da 26 miliardi di dollari per ...

Gaza come il Vietnam, l'America ribolle: 400 arresti nei campus. Occupata SciencesPo - Proteste filo-palestinesi dilagano nei college statunitensi, con almeno 400 fermi in una settimana. manifestazioni si estendono a diversi campus, chiedendo il taglio dei legami con aziende israeliane.

La triste vigilia dell'attacco a Rafah, mentre in USA e Italia si reprimono le manifestazioni antigenocidio - Con grande cinismo le Forze armate israeliane stanno preparando l'attacco a Rafah, e attendono il via libera dal gabinetto di guerra di Benyamin Netanyahu riunito per una decisione definitiva sui temp ...

Gaza come il Vietnam, 400 arresti nei campus Usa in una settimana - Le manifestazioni pro Palestina si sono allargate dalla California alla Georgia, da Boston alla Florida. Arresti all'Emerson college, ad Atlanta, ma anche alla University of Southern California e all' ...

