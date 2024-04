Urotac | a cosa serve e quando farla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) In presenza di sintomi che fanno sospettare un problema alle vie urinarie, il medico in genere prescrive degli accertamenti per indagare meglio la situazione. Fra questi, ci può essere anche l’(che si può scrivere in diversi modi come, uro-TAC,e uro-Tac), una tecnica diagnostica che consente di visualizzare proprio gli organi dell’apparato urinario e di scoprire se ci sono delle anomalie. In pratica, si tratta di una tac all’addome, che in genere viene effettuata con mezzo di contrasto, mirata all’analisi di reni, vescica, ureteri e uretra (nell’uomo anche la prostata). L’permette di fare un’analisi sia funzionale sia morfologica delle vie urinarie, quindi di scoprire sia alterazioni che riguardano la struttura/anatomia sia alterazioni che riguardano la funzionalità degli organi ...