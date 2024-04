Università - Siaarti | ' abolizione numero chiuso Medicina mette atenei in difficoltà'

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - "Come Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva diciamo 'no' ai test che selezionano i fortunati anziché i più preparati. Ma diciamo 'no' anche ad un provvedimento cheinleitaliane, perché per carenze d

Ma diciamo 'no' anche ad un provvedimento che mette in difficoltà le università italiane, perché per carenze di aule e di docenti non sono pronte a ricevere circa 50mila iscritti alle Facoltà di ...

Continua a leggere>>

Nel deserto vedi una macchina che entra a estrema destra del fotogramma e ci mette 30 secondi per ... Quindi diciamo che la passione nasce con l'approfondimento per una certa letteratura di teatro, per ...

Continua a leggere>>