Un' epidemia di solitudine dilaga tra i genitori - che lamentano mancanza di supporto nell' assolvere alle loro responsabilità genitoriali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 26 aprile 2024) Abbandonati: è così che si sentono mamma e papà moderni secondo un’indagine condotta dagli esperti della Ohio State University che rivela come, duesu tre, si sentano esausti per le proprie, quasi due su cinque ritengano di non avere nessuno a sostenerli nelruolo die, quasi quattro su cinque, ovvero il 79%, ritengano che sarebbe utile connettersi con altriaiutandosi a vicenda. Lo spot (inquietante) che ...