(Di venerdì 26 aprile 2024) Undidial 94’alla Roma laneldicertificando, una volta di più, la voglia e la caparbietà deiintenzionati a battersi fino alla fine della stagione sui due tavoli che danno lapossibilità di giocare la Champions l’anno pmo. Battuta dal Bologna in campionato e costretta agli straordinari, la squadra di De(27in 13 partite con Mourinho che nelle stesse gare ne fece 20…) espugna il Bluenergy grazie a 22’ (compreso) coraggiosi e di grande intensità. Formazione da tutto e subito con Angelino e Spinazzola a spingere sulla sinistra, Pellegrini nei due di ...

Nicolas Viola , autore del gol del pareggio in Inter-Cagliari, è tornato invece sull’errore nel finale di testa davanti a Yann Sommer. Su Tuttosport si è detto rammaricato della rete mancata. ERRORE – Nicolas Viola avrebbe voluto la vittoria a San Siro. Il centrocampista non è rimasto contento ... Continua a leggere>>

Prato, 19 aprile 2024 – Il sangue della profonda ferita alla testa che la vittima dell’aggressione ha riportato nella Notte di mercoledì, ha macchiato via Carradori, all’angolo con via Petrarca, finché gli operatori di Alia non l’hanno ripulito, ieri mattina. Il 28enne marocchino è ora ricoverato ... Continua a leggere>>

E’ iniziato il derby della 33ª giornata del campionato di Serie A tra Milan e Inter. Si affrontano due squadre dal rendimento completamente diverso: i nerazzurri sono ad un passo dalla vittoria dello scudetto, i rossoneri sono in piena crisi. Stefano Pioli si affida a Pulisic, Loftus-Cheek e Musah ... Continua a leggere>>

Un colpo di testa di Cristante al 94’ regala la vittoria ai giallorossi nel mini recupero di Udine. Per De Rossi 27 punti in 13 giornate - Un colpo di testa di Cristante al 94’ regala alla Roma la vittoria nel mini recupero di Udine certificando, una volta di più, la voglia e la caparbietà dei giallorossi intenzionati a battersi fino all ...

Continua a leggere>>

Colombia, paura per l'ex Cagliari: colpito in testa da un coltello - L'episodio mentre il trequartista si apprestava a battere un calcio d'angolo: gioco interrotto e poi ripreso prima del fischio finale ...

Continua a leggere>>

Colombia, l'ex Cagliari Ceppellini colpito in testa da un coltello a serramanico - Attimi di tensione in Colombia, l'ex Cagliari Ceppellini è stato colpito in testa da un coltello a serramanico: il racconto dell'accaduto ...

Continua a leggere>>