Ultime Notizie Roma del 26-04-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano essere in apertura di giornale l’esercito israeliano del pronto all’attacco di terra Rafa manca solo la decisione del gabinetto di guerra da ieri Irene ha Massa carri armati e veicoli blindati lungo il confine meridionale sulla corda degli ora media l’Egitto che Terme i profughi di guerra palestinesi che potrebbero entrare nel Sinai inseguita l’assalto e quindi ha fretta di proporre un accordo adamasky tanto è iniziata la costruzione da parte degli americani Molo per portare aiuti Agata dovrebbe essere completato i operativo entro l’inizio di maggio e di là che non le potreste filo palestinesi nei college e statunitensi proteste che ricordano da vicino o quelle degli anni 60 contro la guerra alle mamme che hanno portato finora almeno 400 film in una ...