numerose e potenti esplosioni sono state registrate a Kiev, in Ucraina . Lo riporta il Kyiv Independent dalla capitale Ucraina , spiegando che diverse esplosioni si sono verificate nella capitale intorno alle 10,30 ora locale mentre è in corso un allarme aereo nella capitale.

ucraina: giudice dispone custodia cautelare per ministro Agricoltura Solsky - L'Alta Corte anticorruzione dell'ucraina ha disposto la custodia cautelare di 60 giorni per il ministro dell'Agricoltura Mykola Solsky.

In ucraina arrivano gli Atacams dagli Usa. Come cambia la guerra - Le forniture di Atacams sarebbero state autorizzate in segreto per non compromettere il vantaggio tattico di Kiev. Washington promette: "Ne invieremo altri" ...

ucraina: Unicef, 'numero bambini uccisi aumentato del 40% nel 2024' - Kiev, 26 apr. (Adnkronos) - Il numero accertato di bambini uccisi in attacchi in ucraina è aumentato di quasi il 40% quest'anno rispetto all'anno scorso a causa del persistere della guerra. Secondo i ...

