Ucraina - il piano tedesco per i soldati Usa sul fronte est Nato

(Adnkronos) – I capi dell'esercito tedesco stanno elaborando piani su come sostentare migliaia di soldati americani e rifornire i loro carri armati mentre si spostano verso il fronte orientale della Nato . E' quanto emerge da un documento segreto citato dal The Telegraph, che delinea la preparazione ... Continua a leggere>>

Contro i nazisti fu resistenza di popolo, senza memoria non c’è futuro - Pubblichiamo l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia in occasione del 79° anniversario della Liberazione a Civitella in ...

Liberazione, l’omaggio di Mattarella ai 244 martiri di Civitella in Val di Chiana - Il presidente della Repubblica Italiana accolto al grido di 'Viva la Costituzione', le testimonianze dei sopravvissuti alla strage nazista ...

