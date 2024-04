Tutto quello che torna nella versione di Fassino

Mancano tre mesi all’inizio dei Giochi Olimpici. La novità principale del programma di gare consiste nell’introduzione di un nuovo sport : il breaking , comunemente noto come breakdance Continua a leggere>>

La furia di un uomo – Wrath of Man: trama, cast e streaming del film Stasera, giovedì 25 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La furia di un uomo – Wrath of Man, film del 2021 diretto da Guy Ritchie. Remake del film francese del 2004 Cash Truck (Le Convoyeur), diretto da Nicolas ...

Continua a leggere>>