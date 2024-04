Tutto quello che ancora non sapevamo su Google Pixel 8a

Nelle ultime ore sono state condivise in rete nuove informazioni sui presunti prezzi di vendita di Google Pixel Tablet in Europa L'articolo Abbiamo i prezzi leak del Google Pixel Tablet da noi proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Un "rinnovato" Google Pixel Tablet potrebbe allargarsi in altri mercati, Italia compresa, ma Big G sembra avere in serbo anche novità Nest. L'articolo Google Pixel Tablet potrebbe arrivare a breve in Italia, ma altre novità bollono in pentola proviene da TuttoAndroid.

Continua a leggere>>