Turista si fa male all’Isola dell’amore | salvata dalla Guardia costiera sul delta del Po

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ferrara, 26 aprile 2024 - Passeggiava col marito all''Isola dell'amore' quando è caduta e si è infortunata: a causa della posizione, irraggiungibile via terra, è intervenuta ladi Ravenna, che è riuscita a salvarla via mare. E' successo a unache, il 25 aprile, stava percorrendo a piedi il percorso naturalistico che corre lungo la zona impervia della Sacca di Goro che va verso la 'Lanterna Vecchia' della frazione di Gorino. In un primo tempo a entrare in azione sono stati gli uomini e le donne dell'ufficio locale di Goro, che hanno risposto a una singolare richiesta pervenuta dal 118 di Ferrara per un intervento a terra, lungo la zonadell'Isola dell'amore.ggio via terra fallito I sanitari del 118, intervenuti con l’ambulanza, si sono trovati ben presto ...