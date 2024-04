Treviso - esce in balcon - si sporge e precipita davanti agli occhi della moglie | morto uomo di 68 anni

(Di venerdì 26 aprile 2024) La tragedia due sere fa a Conegliano Veneto. Il 68enne Renato Sagui èdopo essereto dal quarto piano di una palazzina in via Tirindelli.

A "I Migliori Anni " arriva l'immancabile Rita Pavone , invitata da Carlo Conti come ospite del programma musicale durante una delle due puntate speciali di "Rischiatutto '70". Questa sera, sabato 20 aprile, su Rai1, l'artista torna a sorprendere tutti - conduttore, telespettatori e pubblico in...

Una turista cinese è morta cade ndo nel cratere di un vulcano attivo in Indonesia. La donna aveva 31 anni e, secondo le prime ricostruzioni, è precipitata da circa 75 metri all'interno della bocca del vulcano dopo essere Inciampa ta mentre si metteva in posa per scattare una foto al tramonto . I ...

Tragedia a quota 3.700, travolto da una valanga davanti agli occhi del fratello rimane sepolto dalla neve: morto un 26enne - VALFURVA. È stato travolto da una valanga nel territorio comunale di Valfurva, rimanendo sepolto sotto un metro e mezzo di neve, incidente che gli è risultato, purtroppo, fatale. Il tragico fatto è ...

Il dramma del turista francese sul Ceresio: morto con il suo cane davanti agli occhi della compagna - E' entrato nelle gelide acque del lago per salvare il suo amato animale: l'acqua ghiacciata non ha dato scampo. Erano in villeggiatura da qualche giorno in un camping.

Aurora è una "Splendida" d'Italia. occhi puntati alla finalissima - Aurora Cecchi 18 anni di Fano è la "Splendida" d'Italia Regione Marche del winter tour 2023-'24: è stata eletta nel corso della finale regionale, condotta da Augusto Alessi con l'organizzazione della ...

