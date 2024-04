Tre amici aprono a Catania una friggitoria popolare con street food siciliano e campano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Non sono siciliana, non sono napoletana, sono di”. È il motto di, il primo temporary restaurant a, nato dall’zia tra Marco Timpanaro, Lele Scandurra, Alessandro Coco, new generation della ristorazione ai piedi dell’Etna. Un incontro sugellato sotto il segno delloe dell’arte bianca. Il primo, ideatore e fondatore di Scirocco Sicilian Fish Lab, ha scommesso su una nuova idea dinel cuore del mercato del pesce di. Lele Scandurra, insieme al socio Alessandro Coco, con la pizzeria L’Evoluzione Pizza ha rivoluzionato il mondo degli impasti e dei lievitati. Format inedito per, non solo perché temporary, ma perché coniuga la ...