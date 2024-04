Tragedia Eboli - Francesco Pio sepolto a Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAccogliendo una richiesta della famiglia e attraverso un’autorizzazione speciale, da oggi il campo degli Angeli del cimitero di Brignano a, ospita il corpicino diPio, il bimbo di tredici mesi azzannato ed ucciso da un pitbull ad, lunedì scorso. Ieri i funerali ed una fiaccolata ed oggi l’inumazione al Camposanto di. “Unaimmane e insopportabile – ha detto il sindaco di, Vincenzo Napoli che ha offerto ospitalità al feretro con un atto deliberativo a tempi record per fare in modo che il piccolo potesse esser tumulato dove riposano altri familiari – Dobbiamo fare una riflessione anche attraverso il governo nazionale affinché si adottino misure per poter gestire cani così pericolosi”. Il primo cittadino di ...