Traffico Roma del 26-04-2024 ore 15 | 30

(Di venerdì 26 aprile 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1 nel trattoNapoli incidente con code tra Ceprano e Frosinone versorallentamenti ma perintenso sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Appia e Casilina incidente sul Lungotevere Tor di Nona rallentamenti in prossimità di ponte Umberto Primo nel rione San Saba in corso la Tre giorni delle gran premio ciclistico della Liberazione chiusa viale Guido Baccelli fino alle 19 deviazioni per diverse linee bus di zona ma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità