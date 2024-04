Traffico Roma del 26-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità il venerdì e il sabato le metropolitane ABB uno e ci seguono l’orario prolungato con le ultime corse da capolinea 1:30 di no e orario lungo anche per la metro a i lavori serali che stanno interessando la linea Infatti il venerdì e il sabato sono sospesi e come ultimo fine settimana del mese domani e domenica via dei Fori Imperiali Sara isola pedonale per l’intera giornata con la deviazione delle linee di bus normalmente in transito la prima spostarsi Questa notte sarà la nmb ulteriori dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità