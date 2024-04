Traffico Roma del 26-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione code per lavori sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Appianina e di seguito tra Prenestina e lo svincolo per La 24-l’aquila-teramo altre cose ma in carreggiata interna tra le uscite per il Sant’Andrea e belpoggio rallentamenti e corre sulla via Aurelia Antica da Largo Tomaso perassi è largo Don Luigi Guanella a Tor Marancia rimane chiusa via Giulio Aristide Sartorio per la sede stradale di 60 tra via dei numisi via Ardeatina è proprio sulla via Ardeatina si sono formate lunghe code tra Il Vicolo delle Sette Chiese e via dei numisi al Vaticano è in corso Pienza speciale di Papa Francesco in piazza San Pietro possibilità già la circolazione per il deflusso dei fedeli disagi al trasporto pubblico ancora la lenta dalla circolazione dei treni sulla linea metropolitana B ...