Traffico Roma del 26-04-2024 ore 09 | 30

(Di venerdì 26 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione intenso è rallentato ilsulla via Appia tra il Grande Raccordo Anulare e l’aeroporto di Ciampino nelle due direzioni rallentamenti per incidente su via del Lido di Castel Porziano all’altezza di viale di Castel Porziano a Tor Marancia chiusa via Giulio Aristide Sartorio per la sede stradale di 60 tra via dei numisi e via Ardeatina è proprio sulla via Ardeatina sono formate code te Il Vicolo delle Sette Chiese e via dei numisi ci spostiamo al nord della capitale è chiusa via di Settebagni per lavori all’altezza del Bivio per la diramazione dinord disagi al trasporto pubblico ancora stata la circolazione dei treni sulla linea metropolitana B e B1 E a proposito di trasporto pubblico si prospetta un venerdì mattina difficile a causa di uno sciopero di quattro ore dalle 8:30 alle ...