Torta allo yogurt | bastano 3 ingredienti e non uso zucchero!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 26 aprile 2024) Unache preparo in 5 minuti è lafatta con soltanto 3. Questaè morbida e alta e fa venire l’acquolina in bocca a tutti i miei parenti e anche ai miei ospiti. La preparazione dell’impasto è davvero elementare e per non avere problemi è disponibile la videoricetta alla fine della pagina. Mipochi minuti e senza utilizzare la farina porto a tavola un dolce che non ha nulla da invidiare a quelli più classici e pieni crema.e preparazione. Per preparare questo dolce impiego solo 5 minuti e non mi serve nemmeno lo. Mi basta usare solo 3e dopo il primo assaggio tutti mi ...