Torna l’influenza - migliaia di bimbi a letto

Le malattie infettive che possono essere prevenute con la vaccinazione stanno rialzando la testa. Secondo lo europea n Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), nella sola Unione europea , tra marzo 2023 e febbraio 2024 sono stati registrati 5.770 casi di morbillo e almeno 5 decessi dovuti ... Continua a leggere>>

Ancora 280mila in una settimana superano quota 14 milioni gli Italia ni messi a letto da Influenza e virus 'cugini', infezioni che ancora sembrano non voler mollare la presa, complici gli 'up and down' del meteo di questa strana primavera. Anzi, tra i bimbi più piccoli l'incidenza torna a risalire, ... Continua a leggere>>

Oms: "In 50 anni 154 milioni di bambini salvati dai vaccini" - "Investire nei programmi di vaccinazione" L'organizzazione invita i Paesi ad aumentare gli investimenti sui programmi di vaccinazione nazionali per proteggere le prossime generazioni. Ma i casi, in pa ...

Simg, 'morbillo e pertosse in aumento anche in Italia, vaccinare bimbi e adulti’ - Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Morbillo e pertosse sono in aumento in Europa e l’Italia non fa eccezione. I dati pubblicati dal Centro europeo ...

