Torino-Juric - mese decisivo per il futuro | tutte le alternative

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il campionato di Serie A è ormai vicino alla conclusione e in casasi avvicina il momento della verità in cui verrà presa una decisione...

Juric ritrova Inzaghi: una vittoria in 13 gare, ma spesso pochi gol di scarto - Juric, l'ultimo scontro: una Caporetto L'ultimo scontro tra Inzaghi e Juric è stata una vera e propria Caporetto per i granata: il Torino uscì sconfitto dall'Olimpico in una gara dominata dai ...

REPUBBLICA - Napoli in ritiro a Caserta, la società azzurra è pronto a prolungarlo in caso di mancata vittoria nella gara contro la Roma - Come riporta La Repubblica, il Napoli andrà in ritiro a Caserta in vista della gara contro la Roma e, in caso di risultato negativo, il ritiro sarà prolungato: "Oggi toccherà a Calzona che proverà a s ...

MERCATO - Inter, Cuadrado, Klaassen e Sensi verso l'addio - "Juan Guillermo Cuadrado, Davy Klaassen e Stefano Sensi. Saranno questi gli addii a parametro zero dell'Inter, a cui dovrebbe aggiungersi quello di Alexis Sanchez. Già certa la separazione con l'ex Sa ...

