(Di venerdì 26 aprile 2024) Irrompe direttamente al vertice dalla classifica FIMI/Gfk la super popstarche porta il‘The Tortured Poets Department’ al numero 1 anche in Italia. E non poteva che essere altrimenti, dopo i record mondiali infranti in pochi giorni. Così, dopo quattro settimane al comando della classifica settimanale deglipiù venduti nel nostro paese, Tony Effe deve ‘accontentarsi’ del secondo posto per il suo ‘ICON’. Nuova entrata anche sul terzo gradino del podio dove i Pearl Jam guadagnano la medaglia di bronzo con ‘Dark Matter’. Tutte italiane, quindi, le posizioni a seguire a partire da ‘Radio Sakura’ di Rose Villain al quarto posto, ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi (#5) e ‘Maya’ di Mace (#6). Si prosegue con ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta in settima posizione, ‘Nei letti degli ...

Non è tutto oro quello che luccica, ma quello che tocca Taylor Swift lo è. Come sappiamo, venerdì scorso Taylor ha rilasciato il suo nuovo album, “The Tortured Poets Department“. Il disco ha ricevuto da poco il riconoscimento di essere il primo album nella storia di Spotify a superare i 200 ... Continua a leggere>>

Top of the Music 17/2024: taylor swift vola in vetta con il nuovo album - Solo taylor swift poteva scalzare dalla vetta Tony Effe: il nuovo album della popstar guadagna la prima posizione, terzi i Pearl Jam.

Pet Shop Boys. Per Neil Tennant la musica di taylor swift non è all’altezza della sua fama - All'interno di “An Evening with Pet Shop Boys” Neil Tennant ha affermato che la musica di taylor swift non è all'altezza della sua fama ...

