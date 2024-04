TIM SUMMER HITS | LA RAI STOPPA SPOLLON E SCEGLIE CONTI CHE ORMAI VEDE SANREMO 2025

(Di venerdì 26 aprile 2024) Niente da fare per Pierpaolo. Alla fine la decisione dei vertici Rai è caduta sulla tradizione, ovvero Carlo. Sarà lui a condurre la kermesse musicale, affiancato dalla confermata Andrea Delogu. Viale Mazzini ha promosso la kermesse musicale da Rai2 a Rai1 e ha preferito un volto notissimo. La notizia, anticipata da FQ Magazine,quasi sicuro come timoniere del Festival di. L’appuntamento con Tim2024 è atteso sull’ammiraglia della Tv di Stato mercoledì 3, domenica 7, mercoledì 17 e mercoledì 24 luglio. Si balleranno e canteranno i nuovi successi dell’estate musicale. L'articolo proviene da BUBINO.

Tim Summer Hits 2024, Carlo conti e Andrea Delogu al timone dello show di Rai 1 – Anteprima FqMagazine - Grandi novità per Tim Summer Hits 2024, lo show musicale dell’estate che è stato promosso quest’anno, per la terza stagione, in prima serata su Rai 1. Dopo due anni su Rai 2 l’evento che celebra le pi ...

Continua a leggere>>

Pierpaolo spollon conduttore dei Tim Summer Hits 2024 Le indiscrezioni - Pierpaolo spollon conduttore dei Tim Summer Hits 2024 Le indiscrezioni in merito al futuro dell'attore in tv.

Continua a leggere>>

Tim Summer Hits, sarà Pierpaolo spollon a presentare la kermesse musicale dell’estate - Pierpaolo spollon conduttore dei prossimi Tim Summer Hits 2024 ... nota per aver ricoperto un ruolo simile al Festivalbar e ai prossimi David di Donatello a fianco di Carlo conti. “Il Tim Summer Hits ...

Continua a leggere>>