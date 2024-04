Ti sfregio con l' acido | 19enne non accetta la fine della relazione e perseguita la compagna di scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Foligno, 26 aprile 2024 – Un giorno l’ha aspettata fuori casa con una spranga, l’ha minacciata dicendole ‘Ticon l’’ e l’ha riempita di messaggi e minacce perché non si era rassegnato allasua. Per questo i carabiniericompagnia di Foligno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Spoleto, su richiestalocale ProcuraRepubblica, con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di undel luogo. Il giovane, all’esito delle indagini condotte dai militariStazione di Foligno, è indagato per aver compiuto, con condotte reiterate di minaccia e molestia, atti persecutori ...