Thunderbolts* | Olga Kurylenko anticipa il ritorno di Taskmaster in una foto dal set

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'attrice tornerà nei panni del personaggio già interpretato in Black Widos Mentre sono attualmente in corso le riprese di Thunderbolts, film che vedrà ildi parecchie star del MCU,* ha condiviso un nuovo dietro le quinte della produzione cheildel suo. Nellapostata su Instagram, lahato il suonel MCU con l'inquadratura dal set di una sedia su cui è inciso il nome del suo personaggio, Antonia Dreykov, un'assassina provetta, figlia del generale Dreykov della Stanza Rossa (Ray Winstone) e che in passato ha subito un lavaggio del cervello. Il personaggio aveva fatto il suo debutto in Black Widow …