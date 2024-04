Thom Yorke brilla nella colonna sonora di Confidenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 aprile 2024) Chesappia cogliere l'essenza delle pellicole per cui scrive lasi era capito qualche anno fa in occasione del remake di Suspiria a cura di Luca Guadagnino. Questa volta la soundtrack "tailor made" del frontman dei Radiohead e degli Smile accompagna le immagini diil film di Daniele Luchetti basato sull'omomimo romanzo di Domenico Starnone. Laè stata prodotta da Sam Petts-Davies (Suspiria, The Smile Wall Of Eyes), e vede Petts-Davies einteragire con la London Contemporary Orchestra e un ensemble jazz che comprende Robert Stillman e Tom Skinner dei The Smile. Ma oltre i dettagli e le informazioni tecniche, c'è la musica che inizia con il loop dolcemente ripetitivo di The Big City, un pezzo ...