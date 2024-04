Thiago Motta Vogliamo regalare altre gioie alla nostra gente

Arrigo Sacchi , ex allenatore , ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Thiago Motta e la sua stagione al Bologna Anche Arrigo Sacchi appartiene agli ex mister, oggi opinionisti, più che convinti della bontà delle idee di Thiago Motta . Una certezza espressa oggi su La Gazzetta dello Sport. COSA ... Continua a leggere>>

Una stagione straordinaria a tinte rossoblù per la società felsinea che ha dimostrato di poter combattere per la qualificazione alla prossima Champions League con le big della nostra Serie A. Gli emiliani sono in lotta, infatti, con Roma e Atalanta per il quarto e quinto posto della graduatoria ...

Continua a leggere>>