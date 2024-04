Thiago Motta Milan - Capello | É l’ideale per una ragione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Fabio, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della possibilità didi andare alPrima la Juventus, adesso il. Le squadre interessate asono diverse in Italia e dell’ipotesi ne ha parlato Fabioa La Gazzetta dello Sport.IDEALE PER IL– «Sono

Due grandi ex allenatori del Milan votano Thiago Motta per il dopo Pioli sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Il tecnico italo-brasiliano... Continua a leggere>>

Il Milan pensa già al dopo Pioli. E la Gazzetta dello Sport in edicola interroga due grandi ex del passato, Arrigo Sacchi e Fabio Capello , sull’identikit giusto per raccogliere l’eredità dell’allenatore campione d’Italia 2021-22. Entrambi concordano sul nome: Thiago Motta , artefice del miracolo ... Continua a leggere>>

Gazzetta - thiago motta piace a mezza Europa - Su Gazzetta si parla di thiago motta. Piace tanto, e a mezza Europa, beh, questa una novità non è: la Serie A (Juve e non solo) e la Premier ma anche la Ligue 1, Portogallo, ...

Continua a leggere>>

Sacchi vota motta: "Vince con le idee, non con i giocatori. Ma la società dovrà aiutarlo" - Arrigo e l'idea del tecnico del Bologna a Milanello: "Ha dato un gioco a degli emeriti sconosciuti portandoli in Champions. È un po' come Gasperini, dà tanto a questo sport. Al Milan con lui però all' ...

Continua a leggere>>

Interviste: vai alla sezione - Fabio e l'idea del tecnico del Bologna a Milanello: "Come ex centrocampista ha qualcosa in più, i suoi lo seguono, costruisce dal basso ma senza esagerare" ...

Continua a leggere>>