them – loro, The Scare è un horror che non convince - La seconda stagione dell'antologia dell'orrore su Prime Video ha l'aria di essere stata realizzata da qualcuno che non ama davvero il genere ...

Serie tv horror them: loro la stagione 2 con Luke James ambientata negli anni Novanta - them: loro, la serie tv horror torna con la stagione 2 su Prime Video. La serie antologica di Little Marvin ha debuttato su Prime Video nel 2021. Ambientata a Los Angeles, mescola elementi di horror, ...

Sette film, una serie e uno show da guardare su Prime Video questo weekend - Tra le novità ci sono due possibilità per chi vuole ridere, ovvero il nuovo comedy special di Alessandro Siani, Off Line, e il nuovo film di Lillo Petrolo , Gli Addestratori; per chi ama le serate da ...

