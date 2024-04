THE WORLD' S 50 BEST RESTAURANTS NOMINA I VINCITORI DEI CHAMPIONS OF CHANGE 2024

(Di venerdì 26 aprile 2024) LONDRA, 25 aprile/PRNewswire/The's 50annuncia oggi iof, gli eroi del settore hospitality in prima linea nelle iniziative per il miglioramento e il progresso a lungo termine all'interno del settore e delle loro comunità Parte del programma The's 50, sponsorizzato da S. Pellegrino & Acqua Panna, i premi sono assegnati a due italiane, la cui iniziativa innovativa sostiene le donne migranti, e a uno chef brasiliano che si adopera per creare un futuro migliore per i giovani delle favelas di Rio de Janeiro. Roots, con sede a Modena, è un'impresa sociale gestita da donne migranti, fondata da Caroline Caporossi e dalla ...

Stefano Napolitano gioisce per la seconda volta in stagione a livello Challenger . Un vero e proprio regalo di compleanno ritardato di tre giorni, quello che tocca al ventinovenne di Biella, che porta a casa il Challenger di Madrid , di categoria 100 e disputato al Club Campo de Villa della capitale ... Continua a leggere>>

Chiara Bordi e Leo Gassman n Personaggi dell'Anno, anche i re della commedia Maccio Capatonda e Luigi Di Capua tra gli ospiti di Best Movie Comics and Games 2024 . Annunciati nuovi ospiti della manifestazione Best Movie Comics and Games 2024 , evento di riferimento della cultura pop per tutti gli ... Continua a leggere>>

Riconosciuta l’accessibilità del prodotto grazie al design ergonomico e alla presenza di informazioni in braille Assago, 19/04/2024 – La confezione di Orzoro da 120gr ha vinto il premio “Best Packaging 2024”, conferito questa mattina dall’Istituto Italiano Imballaggio per la categoria ... Continua a leggere>>

God of War (PS Hits) a soli 9,90€ su Amazon: best BUY assoluto - Il gioco di cui vogliamo parlarti oggi è veramente speciale; di fatto, se sei alla ricerca di un’esperienza videoludica che ti trasporti in un mondo di mitologia, azione e emozioni intense, e magari p ...

Continua a leggere>>

Porto turistico di Capri, via libera dall’Antitrust dopo gli approfondimenti richiesti: è best practice - Dopo un iter molto complesso e innovativo che ha portato il Comune di Capri a deliberare l’affidamento in house del porto turistico per i prossimi 10 anni, con investimenti per 15 milioni di euro, la ...

Continua a leggere>>

iPad 10 torna in offerta su Amazon: è il best BUY di oggi (-32%) - iPad 10 è sempre di più il tablet da comprare oggi: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il tablet con un prezzo scontato di 399 euro e con possibilità di pagare in 5 rate ...

Continua a leggere>>