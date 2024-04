The Social Network 2 | Aaron Sorkin rivela che l' attacco al Campidoglio del 6 gennaio l' ha spinto a lavorarci

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lo sceneggiatoreha raccontato che sta sviluppando The2, una continuazione del progetto cinematografico suimedia.hato di essere al lavoro su un possibile sequel di The, il film che raccontava le origini di Facebook, per affrontare come imedia hanno un impatto sulla democrazia americana. Lo sceneggiatore ha condiviso l'informazione durante un episodio del podcast The Town, rispondendo alle domande di Matthew Belloni e Peter Hamby. Le spiegazioni dell'autoreha accennato al progetto di continuare la storia iniziata in The...