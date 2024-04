Testa di maiale fritta e zampe di pollo | i cuochi britannici riscoprono le frattaglie e creano piatti divisivi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sono sempre più attratti dai tagli poveri, gli chef del Regno Unito, specialmente quelli con un’attenzione particolare agli sprechi e all’ambiente. È così che è nata la tendenza di servire prodotti animali con tutta la, fino a far diventare questa parte protagonista assoluta del piatto.die teste dinel piatto Il Fowl di Londra, per esempio, si definisce un ristorante di«dal becco alla zampa», e serve il Sunday Roast, il pasto tipico della domenica, con tanto di artigli. Ancora, come riportato dal Guardian, il Manteca di Shoreditch, east London, propone mezzadi, e il Camille a Borough Market ha fatto delle salsicce di collo dila sua specialità. Insomma, i più accattivanti ...

