Tennis Cus Salvi protagonista con le selezioni giovanili

(Di venerdì 26 aprile 2024) Giornata super positiva per le formazionidel Cus Ferrara targato, con vittoria nel campionato under 14 ed in quello under 16. Negli ottavi di finale del tabellone ad eliminazione diretta, la squadra U14 capitanata dal Maestro Ferdinando De Luca, ha sconfitto 2-0 il circolo2000 di Cervia. Protagonisti i due classe 2010 Tommaso Caniato e Andrea Picariello, vincitori di entrambi i singolari disputati. Andrea, appena promosso alla classifica 3.4, ha sconfitto il coetaneo romagnolo Elia Iannuzzi con il punteggio di 62-63. Caniato, classificato 3.5, ha avuto la meglio su Andrea Valzania per 61-64. Entrambe le partite mai in discussione, hanno portato la coppia cussina, insieme a Federico Pigaiani non schierato contro Cervia, ad entrare nelle migliori otto squadre dell’Emilia Romagna. Prossimo impegno, i quarti di ...