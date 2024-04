Telese - un uomo denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Comunicato Stampa Nella mattinata del 24 aprile u.s., inTerme, nel corso di una operazione di polizia finalizzata al contrasto del fenomeno dellodi, personale del locale Commissariato di P.S., con l’ausilio di unità cinofile antidroga … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

