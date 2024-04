Tecnologia | cos’è una VPN e come funziona?

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Oggigiorno, i concetti di privacy online e di sicurezza durante la navigazione sono ormai divenuti delle vere e proprie priorità per la maggioranza degli utenti che utilizza Internet quotidianamente per scopi lavorativi, ma anche per coloro che viaggiano spesso e che, per questo, vogliono rimanere lontani da malware o cyber attacchi. Uno strumento particolarmente efficace e sempre più utilizzato per rendere sicura la connessione ad una rete è la VPN, acronimo che sta per Virtual Private Network: di cosa si tratta e? VPN: di cosa si tratta?detto in precedenza, la VPN è una Virtual Private Network, ossia una rete privata virtuale che utilizza dei protocolli di trasmissione specifici per proteggere una serie di dati che l’utente inconsapevolmente condivide sul web semplicemente navigando. Si tratta ...