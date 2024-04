Svezia - missione in Lettonia per la sicurezza del Baltico | tank e blindati lungo il confine con la Russia

(Di venerdì 26 aprile 2024)CV90 e carri armati Leopard 2. E ancora: uomini e know how per contrastare la guerra ibrida dell?esercito di Vladimir Putin. Lasi mobilita per la, per rafforzare le...

7.00 Il primo ministro svedese, Kristersson, ha annunciato che il suo Paese schiererà in Lettonia unità meccanizzate, tra cui carri armati CV90 e Leopard 2."Rafforzare la sicurezza della regione baltica è oggi ancor più urgente di quanto non lo fosse precedentemente", ha detto la premier lettone, ... Continua a leggere>>

In Russia arrestato il campione di scacchi Kasparov. Mosca intensifica l’offensiva in Ucraina - In Russia continua il giro di vite contro gli oppositori di Putin. Arrestato in contumacia il campione mondiale di scacchi e cofondatore del ‘Free Russia ...

