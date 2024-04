Svelate le sessioni del Google I O 2024 | Wear OS 5 e Android TV tra i protagonisti

google e Samsung lavorano a Wear OS 5: presentazione ufficiale all’I/O 2024 - google e Samsung collaborano ancora, questa volta per la realizzazione del nuovo Wear OS 5 che sarà basato su Android 14 ...

Continua a leggere>>

google I/O 2024: rivelato il programma, si parlerà di Android 15, Wear OS 5 e AI - Ufficiale il programma della conferenza google I/O 2024. Oltre 150 sessioni dedicate ad argomenti come Android 15, Wear OS 5, google TV, Chrome OS, intelligenza artificiale, casa intelligente e via di ...

Continua a leggere>>

google: novità su I/O 2024, Gmail e Pixel 8a - google, coinvolto anche in anticipazioni sul google Pixel 8a, promette di portare cambiamenti significativi in diversi settori: per sapere cosa ha in serbo in tal senso occorrerà però attendere il pro ...

Continua a leggere>>