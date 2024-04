Superbonus - detrazioni in 10 anni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 aprile 2024) 12.05 Estendere a 10-15, dagli attuali 4, la ripartizione delledel. A chiederlo sono diversi emendamenti bipartisan al decreto, presentati alla Commissione Finanze del Senato. Si prevede, per le spese sostenute nel 2023, la possibilità di ripartire la detrazione in "dieci quote annuali di pari importo". La Lega propone di coinvolgere i Comuni nei controlli, destinando loro il 50% dello somme eventualmente incassate.