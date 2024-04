(Di venerdì 26 aprile 2024) La Commissione europea ha formalmente designato il retailer onlinecome piattaforma molto grande ai sensilegge europea sui servizi digitali, la Digital Services Act (Dsa).ha oltre 45 milioni di utenti mensili nell'Ue, soglia superiore necessaria ai sensi del Dsa. Le 'Very large platform' designate ora dalla Commissione salgono a 23.

Non solo TikTok, Pechino schiera sempre più giganti digitali che spopolano nella generazione Z. Il gigante della moda online raddoppia i profitti e mira a Wall Street. Ma serve l'ok del Partito

Stretta Ue sull'e-commerce cinese della moda shein - La Commissione europea ha formalmente designato il retailer online cinese della moda shein come piattaforma molto grande ai sensi della legge europea sui servizi digitali, la Digital Services Act (Dsa ...

"Ho trovato 3 calzini da bambino al posto del vestito su shein", messaggi nascosti di aiuto nelle etichette della fast fashion - Nuova segnalazione per shein, con una nostra lettrice che ha rinvenuto tre calzini da bambini usati nel pacco ordinato al posto del vestito.

shein e Temu fanno il tutto esaurito sugli aerei cargo: il fast fashion cinese mette in crisi la logistica - La crescita di shein e Temu sta creando problematiche nella logistica internazionale: altre industrie lamentano carenza di cargo aerei, in un momento storico in cui le multinazionali stanno già ...

