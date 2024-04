Station 19 - i vigili del fuoco di Seattle tornano in azione su Disney+

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una nuova stagione di “19” si appresta ad infiammare i suoi fan. La serie che ha come protagonisti idelditorna con la settima stagione, disponibile in streaming sua partire dal 9 maggio 2024. I nostri eroi continueranno a mettere a rischio la propria vita e i propri sentimenti per salvare i loro concittadini. Dai creatori di “Grey’s Anatomy”, “Scandal” e “Le regole del delitto perfetto”, la serie racconta la quotidianità di un gruppo didel, le loro sfide e il forte legame che li unisce, senza il quale non potrebbero gettarsi tra le fiamme in soccorso di altre persone. Nel cast di “19” nella settima stagione troviamo: Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera) Jason George (Ben ...