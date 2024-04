Sputo verso i tifosi dell’Atalanta | squalifica e multa per il vice allenatore della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Bergamo. La semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta per 4-1 dall’Atalanta sullanon ha lasciato dietro di sé strascichi polemici, ma non si può certo dire abbia contribuito a diminuire la tensione che gli ambienti vivono da diversi anni, soprattutto dopo lo scambio di insulti tra inerazzurri in pitch view e la panchina: è infatti volato anche uno. Colpevole di quest’ultimo gesto è stato Daniel Niccolini,di Vincenzo Italiano. Come si legge nel referto del Giudice Sportivo, dopo il gol del 2-1 di Scamacca arrivato al 75?, ha “reagito ai ripetuti insulti rivolti dai sostenitoriAtalanta sistemati alle spallepanchina, alzatosi dalla panchina e raggiunto il divisorio tra panchina e tribuna, ...