Sputi contro i tifosi dell’Atalanta - squalifica e multa al vice di Italiano | anche Kouame sanzionato

Atalanta Fiorentina , il viceallenatore viola Niccolini sputa ai tifosi nerazzurri. Ecco la sentenza da parte del Giudice Sportivo Brutto gesto quello dell’allenatore in seconda della Fiorentina Niccolini durante la gara contro l’ Atalanta : il vice di Italiano ha infatti sputa to ai tifosi nerazzurri ... Continua a leggere>>

Bergamo. La semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta per 4-1 dall’Atalanta sulla Fiorentina non ha lasciato dietro di sé strascichi polemici, ma non si può certo dire abbia contribuito a diminuire la tensione che gli ambienti vivono da diversi anni, soprattutto dopo lo scambio di insulti tra i ...

Continua a leggere>>