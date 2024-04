Spazio - brillamenti attorno a un buco nero | sviluppato il primo video tridimensionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Grazie alla combinazione dei dati raccolti dal telescopio Atacama Large Millimeter Array (ALMA), e una tecnica di intelligenza artificiale e’ statoilche mostra come potrebbero apparire iintorno a Sagittarius A* (Sgr A*) – pronunciato ‘sadge-ay-star’ – ilsupermassiccio che si trova nel cuore della Via Lattea. Lo dimostra uno studio guidato da un gruppo di scienziati del Caltech, pubblicato su ‘Nature Astronomy’. Gli scienziati ritengono che l’ambiente piu’ prossimo che circonda unsia tumultuoso, con gas caldo magnetizzato che si muove a spirale in un disco a velocita’ e temperature enormi. Le osservazioni astronomiche mostrano che all’interno di questo disco si ...