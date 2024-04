Sophia Bush fa coming out | Non mi piace - ma è necessario

(Di venerdì 26 aprile 2024), star di One Tree Hill, ha confessato, in un articolo firmato per Glamour, di aver intrapreso una relazione con la collega Ashlyn Harris, in seguito al divorzio dal marito Grant Hughes, avvenuto nel 2023, a pochi mesi dal matrimonio.ha anche scritto di non amare molto il concetto di ‘out‘ e di essersi sempre sentita vicina alla comunità LGBTQIA+. Queste le sue parole, riportate da THR: “Ora finalmente posso tirare un sospiro di sollievo; so, e l’ho sempre saputo, che la mia sessualità si muove all’interno di uno spettro. Ora come ora, la parola che meglio mi definisce è queer. Chiunque pensi che io abbia lasciato mio marito di punto in bianco per stare una donna, si sbaglia; tutti i miei partner hanno sempre saputo le mie inclinazioni sin da quando io ne ero a conoscenza!“. La donna, poi, ...

sophia bush comes out as queer, announces relationship with US football star Ashlyn Harris - A year after filing for divorce from her husband Grant Hughes, sophia bush has come out as “queer.” In an interview for Glamour magazine’s April cover, the One Tree Hill actress shared that her coming ...

Continua a leggere>>

One Tree Hill star sophia bush opens up about her sexuality: ‘I can finally breathe now’ - The actress who was previously married to former co-star Chad Michael Murray has announced she is "queer and in love" ...

Continua a leggere>>

sophia bush di One Tree Hill fa coming out: “Sono queer, posso tornare a respirare. Amo Ashlyn Harris” - "Sento come se avessi indossato un giubbotto zavorrato per chissà quanto tempo. Ora posso sentire le mie gambe e i miei piedi. Mi fa venir voglia di piangere e ridere allo stesso tempo".

Continua a leggere>>