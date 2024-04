Sondaggi TP | 25 aprile ancora valido per maggioranza - ma oltre un terzo degli italiani non è d’accordo

(Adnkronos) – “La notizia della morte improvvisa di Mirella Cerini, sindaca di Castellanza , ci colpisce duramente". Così in una nota il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, commentando la morte della sindaca del comune in provincia di Varese, deceduta oggi a 50 anni, dopo le celebrazioni per il 25 ... Continua a leggere>>

Sindaca di Castellanza muore di infarto a 50 anni dopo celebrazioni 25 aprile: indossava ancora la fascia. Il cordoglio di Decaro - CASTELLANZA - Indossava ancora la fascia tricolore quando è stata trovata morta nel palazzo del Municipio di cui era sindaca, a Castellanza, in provincia di Varese: Mirella Cerini aveva solo 50 anni e ...

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi pomeriggio: la programmazione delle nuove puntate su Canale 5 - Oggi, venerdì 26 aprile, Uomini e Donne non andrà in onda. La trasmissione di Maria De Filippi sarà sostituita dalla soap turca Endless love ...

Rifiuti a Firenze, la «rivoluzione» di Alia può attendere: dopo 28 ore il parafango resta lì - Palazzo Vecchio, attraverso il sindaco Dario Nardella e l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio, ha accolto il servizio con entusiasmo: «Una guerra senza precedenti agli abbandoni con garanzie sui ...

